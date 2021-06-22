Viranşehir'de iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akımına kapılan elektrik işçisi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Yaban Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Elektrik işiyle uğraşan Ömer Basmacı (57) arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Dengesini kaybeden Basmacı metrelerce yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan Basmacı, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan ceset, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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