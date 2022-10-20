VİDEO | 'VAR' nasıl çalışıyor: Kırmızı buton, yeşil buton, işte VAR odası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva tesislerinde Video Yardımcı Hakem (VAR) bilgilendirme toplantısı yapıldı. VAR hakemlerinden Alper Ulusoy, VAR sisteminin çalışma sistemini anlattı.

AA'nın aktardığına göre, Ulusoy merkezde 9 oda bulunduğunu aynı anda 9 maçın izlenebildiğini söyledi. Ulusoy, VAR merkezinde masalarda yer alan yeşil ve kırmızı butonlar hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Kırmızı buton hakemle iletişime geçtiğimiz buton. Kımızı butona bastığınız zaman hakemle iletişim açık hale geliyor ve konuşabiliyoruz. Basmadığınız zaman hakem burada konuştuklarımızı duymuyor. Yeşil buton ise işaretleme yaptığımız buton. Bu nasıl oluyor? Maç devam ederken potansiyel ofsayt, faul veya top içeride mi dışarıda mi gibi konularda video üzerinde işaretleme yapıyoruz. Operatörümüze bir bilgi gidiyor. Maç içinde yüzlerce kez bu butonu kullanıyoruz ve operatörümüzden bu konuda destek alıyoruz."

Merkezi gezen gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ulusoy, "Milyonlarca insanın verilecek kararları beklemesinin üzerlerinde baskı yaratıp yaratmadığı" yönündeki soruya, "Daha önce hakemlik yaptık, yardımcı hakemlik yaptık, üst düzey hakemlik yaptık ve bundan sonra gelip burada görev yapıyoruz. O yüzden maçtaki baskı, stres nasıl kaldırılabiliyorsa, burada geldiğimiz zaman da bunu kaldırabilecek düzeyde olmamız lazım" dedi.

Ofsayt çizgisinin nasıl çizildiğini de monitörde örnek bir maç videosu üzerinden göstererek aktaran Ulusoy, "Topun temas ettiği hangi oyuncunun hangi uzvundan çizgi alınması gerektiğini operatör arkadaşımıza iletiyoruz. Operatör de yazılımla birlikte bunu ekranlara getiriyor" diye konuştu.