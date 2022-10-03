VİDEO | TKP'den 'İç Politika'da çıkış haritası

"Ertelemeden ülkemizin gerçek sorunlarına dair çözümlerimizi tek tek açıklıyoruz. İç politikayla başlıyoruz." diyen Türkiye Komünist Partisi, son yayınladığı 'İç Politika'da çıkış haritasına ilişkin bir video paylaştı.
Videoda TKP Parti Meclisi üyesi Aydemir Güler ve Akademisyen Fatih Yaşlı'nın değerlendirmeleri yer aldı.
İşte TKP'nin çözümü: İç Politika
TKP'nin yayınladığı 'İç Politika' haritasında şu vurgular yer alıyor:
- Yönetimin temel ilkesi liyakattir
- Türkiye meclisle yönetilecek
- Halkların kardeşliğini sağlayacağız
- Laiklik sulandırılamaz