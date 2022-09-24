VİDEO | Soylu'nun mitinginde gökkuşağı renkleri taşıyan şemsiyeye müdahale

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Trabzon’da düzenlediği bir miting sırasında yaşlı bir adamın yağmur yağarken açtığı şemsiye Soylu’nun yanındaki güvenlik ekibini rahatsız etti.

Soylu konuşurken gökkuşağı renkli şemsiyeye müdahale edildi ve şemsiye kapattırıldı.

Kentte yağmurun etkili olmasıyla birlikte, mitinge katılanlar yanlarında şemsiyeleri açmaya başladı. Gökkuşağı renkli şemsiye taşıyam yaşlı adamın yanına giden bir kişi, şemsiyeyi kapatmasını istedi. Vatandaş, uyarının ardından şemsiyesini kapattı.