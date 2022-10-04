VİDEO | Kafeteryaya girdi, 'Mesut kim' diye rastgele ateş açtı

İstanbul Kağıthane’de bir kafeteryaya giren saldırgan, kaskını çıkarmadan elindeki tabancayla "Mesut kim" diyerek rastgele ateş açtı.

Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde geçtiğimiz Nisan ayında saat 02.15 sıralarında meydana gelen olayda, silahlı bir şahıs, motosikletli kurye kılığında sokak üzerindeki bir kafeteryaya girdi.

Saldırgan ardından eline aldığı tabanca ile kafasından kaskını çıkarmadan sokak içerisinde bulunan kafeteryaya girdi. Kafede bulunanlara "Mesut kim?" diyerek sorular soran kurye, içeride rastgele ateş etti.

Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri kimliğini tespit ettiği saldırganın gidebileceği adresleri kontrol etti. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan kafeteryada yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kafeden 2 kişinin çıktığı ve sonrasında gelen kasklı şahsın ateş ettiği, müşterilerin masanın altına girdiği görülüyor. (İHA)