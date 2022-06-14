VİDEO | İyi ki doğdun Che!

Ernesto 'Che' Guevara 94 yıl önce bugün Arjantin'in Rosaria şehrinde dünyaya gelmişti.

Tüm hayatını örgütlü bir şekilde insanlığın bu düzenden kurtuluş mücadelesine, sosyalist devrime adadı.

Küba'daki zaferin ardından durmadı, işçilerin iktidarı için başka coğrafyalarda devrim mücadelesine atıldı.

Latin Amerika'nın ABD emperyalizminden kurtuluşu için çıktığı yolda, bir ABD operasyonuyla katledildi.

Ancak Che'nin katli devrim mücadelesini durdurmadı, onun mücadele inadını tüm dünyaya yaydı.

Anısına saygıyla... İyi ki doğdun Che!