VİDEO | CHP'li Nilüfer Belediye Başkanı'ndan festivale yasak getiren valiye teşekkür!

Bursa Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 2-3-4 Eylül tarihlerinde 6.'sını düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali’nde konaklama ve içki satışı kaymakamlık kararıyla yasaklandı.

Nilüfer Kaymakamı Mustafa Özarslan'ın imzasıyla belediyeye gönderilen resmi yazıda, festivalde alkol satışı ve gece konaklaması yapılamayacağı vurgulandı. Yazıda müzik yasağının da 01.00'da başladığı belirtildi.

Yazıda, Eğlence Yerlerinde Müzik ve Yayınları Konulu Genelgeye atıfla "Müzik yayının saat 01.00 saatini geçmemesi kaydıyla söz konusu etkinliğin yapılması hususunu bilgi ve gereğini arz ederim" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu yasaklamayla ilgili Vali'yle görüşen CHP'li Belediye Başkanı Turgay Erdem festival alanında konaklamaya izin verildiğini ancak içki satışına izin verilmediğini belirterek şöyle konuştu:

'Aslında güvenlikli alan yaratıldı, güvenlik önlemleri alındı ancak benzer kısıtlamalar birçok ilçede yapılıyor. Ancak ben yine de yaklaşımlarından dolay milletvekillerimize, değerli valimize ve mülki amirlere teşekkür ederim"