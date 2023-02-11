VİDEO | Adıyaman'daki çadır kuyruklarını paylaşan CHP'li Tutdere: Kaç kişi donarak ölecek?

Adıyaman’da, depremzedelerin çadırlara ulaşabilmek için uzun kuyruklara girdiğini kaydeden CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yetkililere seslendi. Tutdere, "Ey Türkiye’yi yönetenler, ey bu memleketin muktedirleri bu vatandaşlarımıza bir çadır dahi vermeyecek misiniz? Daha neyi bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Yurttaşların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) gelecek çadırları beklediğini aktaran Tutdere, "Ey Türkiye’yi yönetenler, ey bu memleketin muktedirleri bu vatandaşlarımıza bir çadır dahi vermeyecek misiniz? Daha neyi bekliyorsunuz? Çadır istiyoruz, çadır" diye konuştu.

CHP'li Tutdere, deprem bölgesi Adıyaman’da yurttaşların günün erken saatlerinden itibaren çadır için kuyruğa girdiğini söyledi.

Uzun araç kuyruklarının görüntülerini paylaşan Tutdere, şu açıklamayı yaptı:

"Adıyaman’da şiddetli bir deprem yaşadık ve bu depremde kentimiz yerle bir oldu. Kent merkezimiz, ilçelerimiz, köylerimiz darmadağın. Enkazlar altında binlerce yurttaşımız var ve sağ kalanlar da depremden bu yana sokaktalar. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar eksi 10 dereceyi bulan soğukta şu anda dışarıdalar ve şu anda vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu devletten hükümetten çadır bekliyor.

Bu etrafımızda gördüğünüz bütün yurttaşlar AFAD’dan çadır bekliyor. Kendisinin, çocuğunun başını sokacağı çadır bekliyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz, ey Türkiye’yi yönetenler, ey bu memleketin muktedirleri bu vatandaşlarımıza bir çadır dahi vermeyecek misiniz? Daha neyi bekliyorsunuz? Kaç kişi donarak ölecek? Binlerce insanımızı deprem aldı götürdü, kalanlar da soğuktan donacak. Çadır istiyoruz, çadır. Bir çadırı bile çok görmeyin bu vatandaşa artık."