Veyis Ateş'ten ses kaydı açıklaması

Hakkında kara para aklama suçlaması bulunan Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon avro istediği iddia edilen Veyis Ateş, bugün yayımlanan ses kaydının montaj olduğunu savundu.
Ateş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şöyle dedi:
- Sosyal medyada bana ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayınlanmıştır. Sezgin Baran Korkmaz ve örgütünce, yasa dışı yollarla kaydedilen ve farklı telefon konuşmalarımdan kaydedilerek oluşturulan bu ses kaydının, montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açıktır.
- Ulusal ve uluslararası yargıda dolandırıcılık iddiasıyla aranan, katıldığım televizyon programına bağlanıp ‘Benim ABD’de hiçbir hukuki sorunum yok ve aranmıyorum’ dedikten 24 saat sonra ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklanan, kendi ifadesiyle ‘Tanrının yetiştirdiği bu özel insanın’ yurt içi ve yurt dışı bağlantıları bana yapılan bu son kumpasla kendini deşifre etmiştir.
Gazeteci Ahmet Şık, Korkmaz'dan 10 milyon avro istediği öne sürülen Veyis Ateş ile Korkmaz arasındaki konuşmanın ses kaydını yayımlamıştı.