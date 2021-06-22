Veyis Ateş'ten 'Pazartesi' açıklaması: Avukatlarım hazırlıkları yapıyor

Habertürk TV'ten istifa eden Veyis Ateş, Sedat Peker'in videolarından sonra Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkileri ve gündeme gelen ses kayıtları ile ilgili Halk TV'de gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlamıştı.

Ateş kendisiyle ilgili iddialar hakkında "Pazartesi günü birkaç yıldır ne kazanmışım ne kaybetmişim hepsi için suç duyurusunda bulunacağım" demiş, "Sağlık Bakanlığı'nda ya da hangi bakanlığa, hangi ihaleye müdahale etmişim? Pazartesi günü de bir suç duyurusunda bulunmaya hazırım" demişti.

Ateş, henüz suç duyurusunda bulunulmadığını, avukatlarının hazırlık yaptığını söyledi.

Odatv’den Uğur Can Biçer’e konuşan Ateş, “Pazartesi suç duyurusunda bulunacağınızı söylemiştiniz. Suç duyurusunda bulundunuz mu?” sorusu üzerine, henüz suç duyurusunda bulunulmadığını belirterek, “Avukat arkadaşlar hazırlıklarını yapıyor” dedi. “Suç duyurunuz bugün içinde tamamlanacak mı?” sorusuna ise Ateş, “Arkadaşlarla görüşüyoruz. Yakında duyarsınız” yanıtını verdi.