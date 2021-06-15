Veyis Ateş'in 'medikal' işleri: Kimlerle ters düştü?

İktidarla ilgili açıklamalarına devam eden ülkücü mafya Sedat Peker, son açıklamalarının hedefine gazeteci Veyis Ateş'i koymuştu. Ateş'le ilgili çok sayıda açıklamada bulunan Peker'in iddialarından birisi de Ateş'in Sağlık Bakanlığı'nda karıştığı yolsuzluk olmuştu.

Peker şöyle demişti:

“Sağlık Bakanlığı'ndaki hikâyeni anlatmayacağım. Para konusunda biriyle ters düştün ya, onun ailesi benim sevdiğim bir aile. Şimdi seni patlatınca onu da patlatacağım. Sağlık Bakanlığı'nda sorun yaşadınız ya onunla, parayı sen aldın. Siz ne pislik insanlarsınız. Utanmadan TV'lere gidip şu hırsıza operasyon yapıldı diyorsunuz. İnsanlar güvenip sizi dinliyorlar. Bir ulusu manipüle ediyorsunuz, hırsız”

Barış Pehlivan bugün Cumhuriyet'teki köşesinde Peker'in iddialarıyla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ve Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci'yle yaptığı konuşmayı yazdı.

Pehlivan bakanlığa açıklama çağrısında bulunduğu yazıda şunları kaydetti:

Önce İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu’nu aradım. Tanışıklığını sorduğumda, Veyis Ateş’in programına bir kez katıldığını, söyledi. İddiaları sıraladığımda ise “Bakanlığa sormanızda fayda var” yanıtını verdi.

Ben de öyle yaptım. Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci’ye ulaştım. Kendisine Veyis Ateş’le ilgili aradığımı söylediğimde “Benim haberim yok”dedi. “Ateş’le tanışıyor musunuz” diye sorduğumda önce “Televizyondan tanıyorum” yanıtını verdi. “Başka şekilde hiç tanışıklığınız olmadı mı” diye ısrar edince, “Bir kez yan yana geldik” iddiasını paylaştı. O buluşmayı da “yılların bürokratı” olmasına bağladı. Sonraki sorum şuydu: Siz hiç Veyis Ateş ile bir para ilişkisi içinde oldunuz mu?

“Mümkün değil, komik geliyor bu sorular” cevabını aldım.

Bakan Yardımcısı Birinci panik halinde yüzüme telefonu kapamasaydı, daha çok sorum vardı. O da belli ki anlamıştı.

Kuşkusuz koca bakanlık bir bakan yardımcısı değildi. İşte bu yüzden, keşke Sağlık Bakanlığı sessizliğini bozup şu sorulara yanıt verse:

- Veyis Ateş hangi ürünü satmak için bakanlıkla iletişime geçti?

- Veyis Ateş’in kendisi ya da aracı olduğu firma bu süreçte bakanlıktan para aldı mı?

- Veyis Ateş ürün satışı için bakanlıktan hangi üst düzey bürokratlarla görüştü?

- Veyis Ateş o bürokratlarla neden ters düştü?

- Sedat Peker’in “ailesini seviyorum” diye ismini vermediği bakanlıktaki o bürokrat kim?