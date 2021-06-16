Veyis Ateş ve Süleyman Özışık temizliği: Siliyorlar...

Ülkücü mafya Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Habertürk sunucusu Veyis Ateş ve Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık'la ilgili dikkat çeken gelişmeler ortaya çıktı. Bu iki ismin AKP'li birçok belediyede "Yazarlık Okulu" adı altında beraber bir projeye imza attıkları basına yansıdı. Oda TV'de yer alan habere göre, AKP'li Esenler Belediyesi'nin meclis üyelerine telefonla ulaşılarak Veyis Ateş ve Süleyman Özışık'la yapılan "Yazarlık Okulu"nun ayrıntıları soruldu.

Habere göre, belediye meclis üyeleriyle yapılan bu görüşmeden kısa süre sonra belediyenin sitesinden Yazarlık Okulu ile ilgili haberler kaldırıldı, Belediye Başkanı Göksu da aynı dakikalarda ilgili tweetlerini sildi.

Esenler Belediyesi'nin kaldırdığı haber ve paylaşımlar şöyle:

Kudüs'e götürmüşler

Öte yandan Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün "Yazarlık Okulu"unda başarılı olan 40 öğrenciyi Kudüs ziyareti ile ödüllendirdiği de ortaya çıktı.

Üsküdar Belediyesi de paylaşımları kaldırdı

Veyis Ateş ve Süleyman Ozışık'la beraber projeye imza atan diğer belediyelerden AKP'li Üsküdar Belediyesi de Yazarlık Okulu ile ilgili paylaşımlarını sildi.

Üsküdar Belediyesi'nin sildiği haber ve paylaşımlar ise şöyle:

Hilmi Türkmen konuşuyor

15 Mart 2018 tarihinde Yazarlık Okulu öğrencilerine sertifika programı düzenlenirken Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen şu ifadeleri kullanmış:

“Yazar okulu projesi tamamıyla Süleyman Özışık’ın projesi. Güzel bir proje oldu. Bu kadar işin büyüyeceği güzel sonuç alınacağını önceden tahmin edemedik. Çok keyifli çok güzel bir kurs oldu. 12 - 13 hafta 300’e yakın genç arkadaşımızın katılımıyla çok güzel bir kurs oldu. Devamı gelecek inşallah. Dereceye giren gençlerimizi Kudüs’e gönderme sözü verdik."