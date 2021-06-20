Veyis Ateş, SBK ile ses kaydını yayınlayan Ahmet Şık'ı hedef aldı

Veyis Ateş, Sezgin Baran Korkmaz ile ses kaydını yayınlayan Ahmet Şık'ı hedef alarak 'Sezgin Baran Korkmaz'ın omzundan bana ateş açma' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Avusturya'da dün gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Avro istediği iddiasıyla gündeme gelen ve Habertürk'teki ana haber sunuculuğundan istifa eden Veyis Ateş, Korkmaz ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydını yayınlayan Ahmet Şık'ı hedef aldı.

Daha önceki açıklamasında kaydın "montaj" olduğunu ileri süren Ateş, sosyal medya hesabından TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık'ı etiketleyerek "Ahmet Şık dokunulmazlık zırhına sığınıp Sezgin Baran Korkmaz'ın omzundan bana ateş açma" ifadelerini kullandı.

Veyis Ateş'in Twitter hesabından Şık'ı hedef aldığı açıklaması şöyle:

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Veyis Ateş'ten ses kaydı açıklaması

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Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı