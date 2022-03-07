Vergide kayıp kaçak 'RADAR'a takıldı

Maliye'nin Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma Sistemi'ne (RADAR) sosyal medya üzerinden gelir elde eden ve vergi yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmeyen 3.405 mükellef, akaryakıt sektöründe yüksek riskli 264 mükellef belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2021 yılı faaliyet raporu yayınlandı. Sektörel bazlı analiz çalışmalarına yönelik olarak akaryakıt sektöründeki bayiler özelinde risk analizi gerçekleştirildi.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre yüksek riskli 264 mükellef ilgili kurumlara iletildi. E-ticaret faaliyeti ile uğraşan mükelleflerin vergisel ödevlerini yerine getirip getirmediğine yönelik analiz çalışmaları yapılıyor.

Sahte belge kullanma ve düzenlemeye yönelik de erken uyarı özelliğine sahip, güncel gelişmeleri takip eden, kurumlarla koordineli, otomasyon sistemine dayalı, yeni ve tek analiz program oluşturuldu.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Risk Analiz Sistemi ile yürütülen risk analiz çalışmaları sonucunda toplam 19 bin 334 mükellef incelemeye sevk edildi.

Risk analiz modeli kapsamında yürütülen risk analiz çalışmalarında bin 585 mükellef analize tabi tutuldu.

Emlak, çevre, temizlik vergisinde ilk taksit

Geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi ile 2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme dönemi başladı.

Geçen yıl elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi 1-31 Mart döneminde verilecek.

Emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksiti ise 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödenecek. Söz konusu vergilerin ikinci taksitleri ise 1-30 Kasım döneminde ödenecek.