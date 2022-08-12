Vergi yolsuzluğu skandalı Scholz'un peşini bırakmıyor

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un, 2016 yılında Hamburg Eyalet Başbakanıyken karıştığı ileri sürülen ve "Cum-Ex" adıyla bilinen vergi yolsuzluğu skandalıyla ilgili 19 Ağustos'ta Hamburg Eyalet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonunda ifade vermesi bekleniyor.

Scholz hakkındaki iddiaları reddederken soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Scholz'a yakın isimlerden, eski Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Johannes Kahrs'ın bankadaki özel kasasında 214 bin 800 avro bulunduğu ortaya çıktı. Kahrs, vergi yolsuzluğu skandalının merkezinde yer alan Warburg Bankası Başkanı Christian Olearius'un danışmanıydı.

Alman basınında çıkan haberlere göre Hamburg Eyalet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonu üyeleri yolsuzluğun yapıldığı 2016 yılında Scholz'un Hamburg Eyalet Başbakanlığı döneminde kullandığı elektronik posta adresine gelen iletilerin incelendiğini aktardı.

Soruşturmada Scholz'un Warburg Bankası yöneticileriyle ve Kahrs ile yaptığı görüşmeler de mercek altında.

Banka yöneticilerinin ve Kahrs'ın dönemin eyalet başbakanı Scholz ile yaptığı görüşmelerin ardından bankanın "çalınmış parayı" geri vermediği belirtiliyor.

Scholz dün düzenlediği basın toplantısında banka yöneticileri ve Kahrs ile yaptığı görüşmelerin içeriğini hatırlamadığını söylerken, Warburg Bankası'na ilişkin gelişmelerle ilgili de herhangi bir sorumluluğu olmadığını savundu.

Kahrs’ın bankadaki kasasındaki paraya ilişkin "hiçbir şey" bilmediğini söyleyen Scholz, yolsuzluğa ilişkin "Herhangi bir siyasi müdahale olduğuna ilişkin tek bir kanıt yok" dedi. Scholz Kahrs ile uzun süredir görüşmediğini söyledi.

Önümüzdeki Cuma günü Hamburg Eyalet Meclisi'nin araştırma komisyonunda vereceği ifadeyi sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Scholz "tüm sorulara saatlerce yanıt vereceğini" kaydetti.

Cum-Ex skandalı nedir?

Almanya tarihinin "en büyük vergi sahtekarlığı skandalı" olarak bilinen "Cum-ex" soruşturmasında ülkede başta bankacılar olmak üzere yatırımcılar ve avukatların sistematik olarak devletten, hiç ödemedikleri vergilerin geri ödemesi için karmaşık hisse senedi anlaşmalarına imza attıkları ortaya çıkarılmıştı.

Ülkenin tanınmış ceza savunma avukatlarından Gerhard Strate şubat ayında Scholz ve eski Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher’ı "Cum-ex" skandalında vergi kaçakçılığına yardım ve yataklık etmekle suçlayarak suç duyurusunda bulunmuş, iki SPD'li politikacıyı 2016'da Hamburg merkezli Warburg Bankası'nın Cum-Ex hisse senedi anlaşmalarıyla devlet hazinesinden aldığı 47 milyon avroluk vergi iadelerini zamanında geri talep etmemekle suçlamıştı.

Alman basını da Scholz’un Warburg Bankası ortaklarından Christian Olearis ile birçok kez görüştüğü ve tavsiyelerde bulunduğu, ayrıca Warburg Bankası'nın SPD’ye 2017’de 45 bin avrodan fazla bağış yaptığı ifade edilmişti.

Alman vergi uzmanların hesaplamalarına göre, "Cum-ex" ile devlet hazinesi 2005-2011 yılları arasında, 7,2 milyar avro zarara uğratıldı.