Vergi, ceza ve harçlar 2023'te ne kadar artacak? İşte rakamlar...

Vergi, ceza ve harçların artışında kullanılan ‘yeniden değerleme oranı’, ekim ayı itibarıyla açıklanan yurtiçi üretici fiyat endeksinin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor.

Bu oran yüzde 122,93 olmuştu. Söz konusu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekiyordu. Tebliğ dün yayımlandı ve değerleme oranı yüzde 122,93 olarak netleşmiş oldu. Oranın bu şekilde ilan edilmesi tüm kalemlerde aynı oranda artış yapılacağı anlamına gelmiyor.

İndirim gündeme gelebilir

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. İndirimle ilgili takdir yetkisinin aralık ayında kullanılması ve yıl bitmeden ilan edilmesi bekleniyor. Bu konuda da düzenleme çalışmasının sürdüğü ifade ediliyor.

Oran değişmezse MTV ne kadar olur?

Eğer yeniden değerleme oranı 2023’te aynen uygulanırsa 2022 yılında 1,300 cc altında ve 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin 1,313 lira olan MTV’si 2 bin 927 liraya kadar çıkacak. Aynı otomobil 4-6 yaş aralığında ise 2022 yılı vergisi 916 lirayken 2023 yılı vergisi 2 bin 42 lira olacak. 7-11 yaş aralığında ise bu yıl vergi 512 lira. Gelecek yıl ise 1,141 liraya yükselecek. 1.301-1600 silindir hacmindeki 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi 2 bin 287 liradan 5 bin 98 liraya çıkacak. Aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş grubunun vergisi 1,715 lira. Yüzde 122.93’lük yeniden değerleme oranıyla bu MTV 3 bin 823 liraya yükselecek.

Cep telefonu kayıt

Yurtdışından yolcu beraberi getirilen telefonlar için alınan harç 2 bin 732 liradan 6 bin 91 liraya çıkacak. EHLİYET A sınıfı sürücü belgesi harcı 370 liradan 825 liraya, otomobil sürücülerinin kullandığı B sınıfı sürücü belgesi harcı da 1,116 liradan 2 bin 489 liraya yükselecek.

Pasaport harçları

Harçlar Kanunu uyarınca, harçlar o yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılıyor.