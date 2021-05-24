Venezuela ile peynir ticareti iddiaları sonrası Mehmet Muş'a zor soru

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, ülkücü mafya Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündem konusu olan Venezuela ile “peynir ticareti"ni Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Hakverdi, Peker'in Venezuela üzerinden uyuşturucu sevkiyatı iddiaları üzerine son günlerde kamuoyu gündemine oturan Venezuela ve Türkiye arasındaki peynir ticaretini, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a sordu.

Hakverdi, TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde; Türkiye ile Güney Amerika ülkesi Venezuela’dan sıfır gümrükle, içinde yüzbinlerce ton taze peynir, eritme peynir ve diğer peynirler ile, binlerce ton pirinç, yulaf vb. tarım ve gıda ürünlerinin ithalatı yapılması yönünde bir kararname imzalandığını vurguladı.

Yapılan ithalatların ülkemizde çitçi ve besiciler için yarattığı mağduriyet bir yana, Venezuela gibi kuş uçuşu 10 bin 563 kilometre uzakta, deniz yoluyla ise haftalarca süren mesafesi olan bir ülkeden soğuk zincir şartlarında getirilmesi gereken süt ürünleri ithal edilmesinin, ticari maliyeti açısından da kamuoyu tarafından tartışma konusu olduğunu ifade etti.

İthalatçı firmalar sorusu: Yöneticileri arasında siyasetçi ya da bürokrat var mı?

"Venezuela’da 2020 Ekim ayında yapılan operasyon neticesinde peynir kalıpları içerisine yerleştirilmiş 119 kilo kokain ele geçirildiği Venezuela basınına yansımıştır. Son günlerde bu ülke ile Türkiye arasında kokain ticareti yapıldığı iddiası sosyal medya üzerinden kamuoyu gündemine taşınmış ve infial etkisi yaratmıştır. Bu konuda kamuoyunda oluşan şüpheleri gidermek, varsa bir suç, failleri ile birlikte ortaya çıkartılarak hukuki süreci işletmek ilgili kurumların vicdani ve yasal sorumluluğu altındadır” diyen Hakverdi, yazılı soru önergesinde Bakan Muş tarafından yanıtlanması istemiyle şu soruları yöneltti:

-Türkiye, son 5 yılda Venezuela dışında hangi ülkelerden, hangi miktarda süt ürünleri ithal etmiştir? Benzer ürünleri ithal ettiğimiz diğer ülkelerle de aramızda vergi muafiyeti sağlanan bir anlaşma var mıdır?

-Venezuela ile süt ürünleri ithalatı yapan firmalar hangileridir? Kamuoyunun gündemine gelen haberler sonrası Venezuela ile ticaret yapan firmalar bakanlığınız tarafından mercek altına alınmış mıdır? Bu konuda daha önce ve şu an İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile birlikte koordineli yürüttüğünüz bir soruşturma var mıdır?

-Gümrük Anlaşması yapıldıktan sonra Venezuela ile ticari faaliyeti artan firmalar hangileridir? Bu firmaların yönetim kurullarında kamuoyu tarafından tanınan aktif ya da emekli siyasetçi, bürokrat ya da akrabaları bulunmakta mıdır?