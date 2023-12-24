Venezuela-Guyana gerilimi: İngiltere eski sömürgesine askeri gemi gönderiyor

Venezuela'nın eski İngiliz sömürgesi komşusu Guyana'nın Essequibo bölgesinde hak iddia etmesinin ardından başlayan gerilimde İngiltere harekete geçti. İngiltere bölgeye askeri devriye gemisi göndereceğini duyurdu.
İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kraliyet Donanması'na bağlı HMS Trent devriye gemisinin Noel sonrası İngiliz Milletler Topluluğu üyesi Guyana ile ortak tatbikata katılacağı belirtildi.
İngiltere hükümetinin "savunma diplomasisi" adıyla kullandığı HMS Trent gemisinin Guyana'nın başkenti Georgetown'a demirlemesinin beklenmediği kaydedildi.
Guyana topraklarının üçte birini oluşturan Essequibo bölgesi maden ve petrol kaynaklarının zenginliğiyle biliniyor.
Venezuela 3 Aralık'ta yapılan referandum sonucunda Essequibo bölgesinde hak iddia etmişti.