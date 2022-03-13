Venezuela Dışişleri Bakanı: Moskova'ya sadık kalarak ABD'ye petrol satmaya hazırız

Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, Moskova'ya "sadık kalarak" ABD'ye petrol satmaya hazır olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Plascenia, Washington'la Karakas'ın petrol konusunda birlikte çalışmasının "tuhaf bir ilişki olmayacağını", Venezuela'nın ABD'yle uzun bir süre petrol ticareti yapmış olduğunu söyledi.

Plascenia, Venezuela'nın ABD'ye yeniden enerji ihraç etmesinin "herkes için iyi olacağını" savunarak, ABD'nin Venezuela'nın egemenliğine saygı duyduğu ve devlet başkanı Nicolas Maduro'yu tek meşru hükümet lideri olarak gördüğü sürece ülkede iyi karşılanacağını söyledi.

Plascenia, ABD'nin Venezuela'nın petrol sektörüne dönük yaptırımlarını kaldırmasını umduğunu dile getirdi.

Diğer yandan, Plascenia, Venezuela'nın Rusya hükümetinin "sadık bir müttefiki" olarak kalacağını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "ülkenin sorumlu lideri" olarak gördüğünü ifade etti.