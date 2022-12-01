Venezuela: ABD'nin yaptırımları hafifletmesi doğru ancak yeterli değil

Venezuela'nn başkenti Karakas'ta düzenlenen basın toplantısında konuyu değerlendiren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD yönetiminin petrol ambargosunu hafifletmesine ilişkin, "Şüphesiz doğru yöne atılmış bir adım ancak bunlar petrol sektöründeki tüm tek taraflı cebri yaptırımların kaldırılmasını talep eden Venezuela için yetersiz" ifadelerini kullandı.

Washington'un ülkesine yönelik uyguladığı tek taraflı yaptırımları, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'yı "dünyadaki ekonomik sistemden" çıkarma girişimi olarak nitelendiren Maduro, "Özgür seçim istiyorlarsa, biz de yaptırımsız seçim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Maduro'nun açıklaması, Washington'ın ABD'li petrol şirketi Chevron'un Venezuela'daki üretimi artırmasına ve ülkedeki ham petrolü ABD'ye getirmesine izin verdikten sonra geldi.

ABD tarafından 27 Kasım'da yapılan açıklamada, Venezuela'da tarafların anlaşmasına destek için petrol yaptırımlarını hafifletme kararı alındığı duyurulmuştu.

ABD yaptırımlarının hafifletilmesi kararının ardından petrol devi Chevron ile Venezuela petrollerinin çıkarılması konusunda sözleşme imzalandığı açıklanmıştı.

ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı ambargo

Trump yönetimi, 2017'de Venezuela'ya, ABD mali piyasasında Venezuela Hazine tahvillerinin ticaretini ve Venezuela petrol ve doğalgaz şirketi PDVSA ile iş yapılmasını yasaklayan yaptırımlar uygulamıştı.

Venezuelalı bazı yetkililer de yaptırım listesine alınmıştı.

Biden yönetimi, Maduro hükümeti ve Washington destekli muhalefet arasında Ekim 2021'de askıya alınan müzakerelerin yeniden başlaması için bazı yaptırımları kaldırma kararı almıştı. (AA)