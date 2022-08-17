Venedik Belediye Başkanı, kanalda sörf yapanları bulana yemek ısmarlayacak

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Büyük Kanal boyunca motorlu folyo sörf tahtaları üzerinde süzülürken görüntülenen "iki küstah salak"ın arandığını söyledi. Belediye Başkanı şehirle alay eden ikiliyi bulabilene akşam yemeği ısmarlama sözü verdi.

Brugnaro, "Herkesten onları tespit etmemize ve cezalandırmamıza yardım etmelerini istiyorum - belediye başkanlarının kamu güvenliği açısından acilen daha fazla yetkiye ihtiyacı var." dedi.

Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di sicurezza pubblica!

A chi li individua offro una cena! pic.twitter.com/DV2ONO3hUs — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) August 17, 2022

Venedik makamları, yaz aylarında sokaklarda devriye gezen sözde “edep melekleri” ve kanallara dalarken veya kanallarda yıkanırken yakalanan, göğüslerini açan, çöp atan, yemek yerken yakalanan insanlara uygulanan para cezaları ile yıllardır kötü davranışları engellemeye çalışıyor.

Geçen hafta Brugnaro, kanalda dalış yaparken yakalanan 33 yaşındaki İskoç turist için "10 gün hapis cezası" çağrısında bulundu.

2020'de bir Fransız turist, Büyük Kanal boyunca ayakta kürek tahtasında kürek çektikten sonra 150 avro para cezasına çarptırıldı ve iki Alman kadın, San Stae kilisesinin yanında bikinili güneşlendikleri için 250 avro ödemek zorunda kaldı.