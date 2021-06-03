Veli Saçılık: Olmayan kolumu kelepçe takılsın diye uzatmadığım için tekmelendim

Gezi anmasına polis sebepsiz, uyarısız saldırdı. Islak zemine yatırıp kafamı yumrukladı, olmayan kolumu kelepçe takılsın diye uzatmadığım tekmeledi. Diğer 8 kişiye de benzer muamele yapıldı. Gözaltı arabasında "siz iyilikten anlamıyorsunuz" dediler. :) pic.twitter.com/R1fdHmylh3