Veli Küçük'ün kızından Soylu'ya silah yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam Habertürk'te organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in iddialarına cevap verdi.

Soylu, programda, Peker'in tecavüz iddiasıyla gözaltına alındığını, adamlarının üzerindeki silahların ruhsatının Bilecik'ten alınmış olduğunu anlatarak "Tecavüzden dolayı karakola götürülüyor (Peker), orada her şey kapanıyor. Oradaki iki kişi, biz Bilecik'ten aldık diyor. Silah ruhsatlarını Bilecik'ten aldık diyor. Bilecik'te kim var? Veli Küçük var" dedi.

'Küçük'ün hiçbir alakası yok'

Veli Küçük'ün kızı Avukat Zeynep Küçük, Soylu'nun açıklamasına "Sayın Süleyman Soylu'nun ifade ettiği silah ruhsatı verilmesi ile Veli Küçük'ün hiç bir alakası yok. Veli Küçük emekli olduktan 3 sene sonra verilen bu ruhsat nedeniyle mülki amir, köy muhtarı ve jandarma personeli yargılanmış ve ceza almış" diyerek yanıt verdi.

Eski Bilecik valisi ceza aldı

Avukat Küçük’ün yayımladığı 10 Mayıs 2007 tarihli Habertürk gazetesi haberinde, "Eski Bilecik Valisi Ayhan Çevik, Sedat Peker'in adamlarına silah ruhsatı verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada 5 ay 25 gün hapis cezasına mahkum oldu. MHP'den milletvekili adaylığı için dün valilikten istifa eden Çevik'in cezası, paraya çevrilerek ertelendi" deniliyor.

'Keşke vermez olaydım'

10 Ekim 2004 tarihli haberde ise şunlar yazıyor: "Sedat Peker'in adamlarının, Bilecik Jandarması üzerinden başvuru yaparak, valinin imzasıyla silah ruhsatı aldığı ortaya çıktı. Vali Çevik, 'Peker'i tanımam. Hak ediyorlar dendi, verdim. Bizi yanılttılar. Keşke vermez olsaydım' dedi.