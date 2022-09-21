Vegan et üreten şirketin yöneticisi ‘burun ısırmaktan’ tutuklandı

Cumartesi gecesi ABD’nin Arkansas eyaletinde bir otoparktan çıkarken meydana geldiği bildirilen olayda bir sürücüyle tartışan Vegan gıda devi Beyond Meat’in üst düzey yöneticisi Ramsey tartıştığı kişinin burnunu ‘ucundaki eti yırtarak’ ısırdı. Ramsey, ‘terör tehdidi‘ ve üçüncü derece darp suçlamasıyla karşı karşıya. Şirket yöneticisi Pazar günü 11 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Diken'in haberine göre Beyond Meat’e geçen yıl Aralık ayında operasyondan sorumlu üst düzey yönetici olarak katılan Ramsey daha önce et işleme şirketi Tyson Foods’ta otuz yıllık çalışmıştı. Ondan önceki çalıştığı şirketin kümes hayvanları bölümünün McDonald’s ile işbirliklerini yönetiyordu.

Beyond Meat’in hisseleri düşüyor

Bezelye, fasulye, patates ve esmer pirinç bazlı bitkisel burger ve sosis üreten Beyond Meat, Mayıs 2019’da New York’un Nasdaq borsasına giriş yaptı. Hisseleri ilk işlem gününde yüzde 160’dan fazla artarak son yıllardaki en başarılı halka arzlardan biri haline geldi. Ancak, şirketin hisseleri o zamandan beri düştü ve bu yıl değerinin yüzde 70’inden fazlasını kaybetti.

Geçen ay Beyond Meat, yıl için gelir tahminini düşürdü ve küresel işgücünün kabaca yüzde 4’ünü azaltacağını söyledi.

Şirketin genel müdürü Ethan Brown, bitki bazlı et fiyatlarının yüksek olmasının şirketin büyümesini yavaşlattığını ve buna bir de dünya çapındaki müşterilerin yaşam maliyetlerinin artışının eklendiğini söyledi.