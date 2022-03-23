'Vefa' yemeğinin perde arkası: Ne dinlendi, ne yendi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda 21 Mart'ta "Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı" adı altında vefa yemeği verdi.

Odatv haberine göre yemekte çalınan şarkılar ve menü şu şekilde;

Ne olmuştu?

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin kulis bilgisine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım, vefa toplantılarına başlayacağım” demişti.

İddiayı doğrulayan Turhan Çömez sosyal medya hesabından "Tüm eski AKP’li vekiller tek tek aranıyor, 21 Mart'ta Külliye’de verilecek yemeğe davet ediliyor. PCR testi yaptırmayalar katılamayacak. Kendilerine, -Kutlu bir davanın mensuplarıyız, birlik içinde olmalıyız, sakın başka partilere gitmeyin. Denecek" ifadelerini kullanmıştı.