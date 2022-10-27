Vefa Salman’ın göreve iade talebi reddedildi

Yalova Belediyesi "yolsuzluk ve zimmete para geçirme" davasının dokuzuncu duruşması bugün Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Görevden alınan Vefa Salman’a destek olmak için CHP genel başkan yardımcıları, CHP Bursa milletvekilleri ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu adliyede hazır bulundu.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, tutuksuz yargılanan Vefa Salman’ın avukatı Deniz Baykal yaptığı savunmada “Müvekkilim Vefa Salman suçsuzdur. Görevine iade edilmesi gerekiyor” dedi. Salman için hazırlanan üçüncü bilirkişi raporunda da “suçsuzdur” denildi.

Rapora rağmen mahkeme Salman'ın göreve iade talebini reddetti. CHP Mersin Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Ali Mahir Başarır karara tepki gösterdi. Başarır, “Bu yaptığınız doğru değil, burada adalet falan yok” dedi.

CHP heyeti mahkeme salonunu terk etti.