Vedat Bilgin: Madencilere yönelik kanun teklifi tüm maden kazalarını kapsayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, madencilere yönelik hazırlanan kanun teklifinin Meclis'e gönderileceğini ve söz konusu teklifin 2003'ten sonraki tüm maden kazalarını kapsayacağını söyledi.

Bajan Bilgin, Amasra'daki maden katliamında hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına verilecek haklarla ilgili olarak, "Biz kanun teklifini hazırladık. Meclis'te o. Onlar yapılacak" yorumunda bulundu.

Bilgin, söz konusu kanun teklifinin sadece Bartın'daki maden faciası için geçerli olmayacağını ifade ederek, "Bütün madenler için geçerli. 2003'ten sonrasını kapsayacak. Ayrıca teklif tüm maden kazalarında hayatını kaybedenleri kapsayacak. Meclis'ten çıkınca görürsünüz. Meclis karar verecek maaşa. Benim Meclis adına konuşmam doğru değil. Zaten şu anda gündemde" diye konuştu.