Vatmanın ifadesi ortaya çıktı: 'Açlıktan gözüm kararmış...'

İstanbul Alibeyköy'de tramvay ile otobüsün çarpışması sonucu 33 kişinin yaralandığı kazanın ardından adliyeye getirilen vatman Semi Özcan, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre Semi Özcan'ın savcılıktaki ifadesinde "Olay sabahında hiçbir şey yememiştim. Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim" dediği öğrenildi.

Bu arada Savcılık, İBB Trafik Müdürlüğü'nün sinyalizasyon hareketlerine dair inceleme yaptığını belirterek, arıza olup olmadığı ve sinyalizasyon hareketlerine dair bilgilerin savcılığa gönderilmesi istedi.