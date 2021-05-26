'Vatanın' ilk Serdengeçti'si: Fatih Yaşlı, Peker'in şifresini yazdı

Ülkücü mafya Sedat Peker'in ifşa ettiği suçlar kadar kullandığı dil ve hikayeler de konuşuluyor. Peker videolarında sürekli olarak kendini ve yandaşlarını 'vatan fedaileri, vatanın serdengeçtileri' olarak tanımlıyor.

Türk sağının tarihi hakkında çok sayıda çalışması bulunan Fatih Yaşlı bugünkü köşesinde, Peker'in Serdengeçti ifadesini sürekli kullanmasının tesadüf olmadığını yazdı. Yaşlı, Peker'in bu ifadeyle Osman Yüksel Serdengeçti'ye gönderme yaptığını söylerken, Serdengeçti'nin yaşam öyküsünün, sağın da açıklayıcı bir özeti olduğunu ifade ediyor.

Yaşlı yazısında şöyle diyor:

Sedat Peker videolarında “biz bu vatanın serdengeçtileriyiz” derken hem Osmanlı’ya hem de ölüm yıldönümlerinde anmayı ihmal etmediği Osman Yüksel Serdengeçti’ye atıf yapıyor. Serdengeçti ise 3 Mayıs, ırkçılık-Turancılık davası, Soğuk Savaş’a giriş, üniversitedeki tasfiyeler, Menderes, Yalman suikastı, Said Nursi, Adalet Partisi, MHP, MSP derken bütün bir Türk sağı tarihini adeta şahsında cisimleştiriyor.

Peker, “ben sağcı da solcu da değilim” dese de, Türk sağının 80 yıllık dilinin içerisinden konuşuyor. Anlattığı hikâye ise Soğuk Savaş Türkiye’siyle ve antikomünizmle çerçevelendiğinde bir anlam kazanıyor. Bugünleri anlamak için Soğuk Savaş’a, Türkiye’nin NATO’ya girişine, Gladio’nun devlet içerisinde resmi bir statüye kavuşturulmasına, emperyalizmle olan ilişkilere, ülkücülüğe ve İslamcılığa açılan kapılara, siyasi cinayetlere, suikastlara, sabotajlara bakılması gerekiyor. Çürümeyi anlamlandırmak ancak böyle mümkün olabiliyor.

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