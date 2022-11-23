Vatandaşların sorularını tek tek yanıtladı: İşte EYT'de merak edilenler

EYT düzenlemesine yönelik çalışmalar sürerken, patronlar da düzenlemenin kendilerine dokunmaması için öneri üstüne öneri yapıyor. 8 Eylül 1999 öncesi prim günü şartlarını değiştirmediklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5000, 5400 prim gününün aynı kalacağını, kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl koşulunun da değişmeyeceğini ifade etti. Bilgin, yaş şartı kaldırıldığında şu an için emekli olabilecek kişi sayısının 1,5 milyon olduğunu dile getirmişti.

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, vatandaşlardan gelen EYT sorularını yanıtladı.

BORÇLANIRSANIZ EYT’Lİ OLURSUNUZ

Soru: İlk sigorta başlangıcım 1.1.2000 yılı. Prim gün sayım 7900. 1999 öncesi sigortalı değilim ama 1997 Aralık ayında askere gittim, 18 ay yaptım. Askere gittiğimde sigortalı değildim. Askerlik borçlanması yaparsam EYT’den yararlanabilir miyim? Ertan S.

Cevap: Askere gittiğiniz tarih sigorta giriş tarihinizden önce ise, ilk sigorta giriş tarihiniz askerlik borçlanması yaptığınız süre kadar geriye çekilir. Askerlik borçlanması yaparak sigorta girişinizi Eylül 1999 öncesine alabiliyorsunuz. 18 ay askerlik borçlanması yaparsanız hizmet süreniz de 23 yıl 8 ay olur. Bu durumda hizmet sürenizi 25 yıla tamamladığınızda EYT’den yararlanıp emekli olabilirsiniz.

DÜZENLEMEDEN YARARLANAMAZSINIZ

Soru: Eşim 2001 SSK girişli. İki çocuğumuz var. İlk çocuk doğumu 2003’te. EYT’den faydalanma imkanımız var mıdır? Oğuz Ö.

Cevap: EYT düzenlemesi Eylül 1999 öncesi sigortalı olanları kapsıyor. Eşinizin sigorta girişi 2001. Doğum borçlanması sadece prim gün sayısını etkiler. Bu durumda eşiniz EYT’den yararlanamaz.

2024’TE EMEKLİ OLACAKSINIZ

Soru: 1978 doğumluyum. İlk SSK girişim 15.7.1999. Prim gün sayım 6300. EYT’den bu şartlarda faydalanamıyorum, çünkü 23 sene yapıyor. Ben ne zaman emekli olabilirim? Şevket Y.

Cevap: EYT’den yararlanabilmek için prim gün sayınız yeterli ancak hizmet yılınız iki yıl eksik. Bu durumda çalışmaya devam edip, 2024 yılında EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olabileceksiniz.

STAJ DÖNEMİ EYT’YE GİRMİYOR

Soru: 1981 doğumluyum. Sigortalı olduğum tarih 1999 Ocak ayı. 18 yaşını doldurmadan sigortalı oldum. Üniversite eğitimimden sonra 2004’te tekrar çalışmaya başladım. Bu durumda emeklilik yaşımı belirleyen sigortalılık dönemim 1999’da mı, yoksa 2004’te mi başlar? ETY kapsamında hangi tarih baz alınır? Eraydın G.

Cevap: 18 yaş öncesi sigorta staj dönemi sigortası. Bu dönemde sadece sağlık primi yatıyor, emeklilik primi yatmıyor. Bu şartlarda ilk sigorta başlangıcınız 2004 yılı. Bu durumda EYT’den yararlanamazsınız.

PRİM GÜN SAYINIZ EKSİK

Soru: 1.8.1997 yılında SSK girişim var. 1800 gün primim var. 1.11.2009’da dükkan açtım ve Bağ-Kur’lu oldum. Bağ-Kur’dan 4663 gün primim var. Bu durumda EYT’den yararlanabilir miyim? Necip K.

Cevap: EYT düzenlemesinden Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Bağ-Kur’lular da yararlanacak. Erkek çalışanlar da 9000 prim günü tamamladıklarında EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olabilecekler. Hizmet birleştirmesi ile toplam 6463 prim gününüz oluyor. 2537 gün prim eksiğiniz var. Bunun tamamladığınızda emekli olabilirsiniz.

25 YILA TAMAMLAYACAKSINIZ

Soru: Sigorta girişim 1.7.1999. Pirimim 7365 gün. 18.6.1969 doğumluyum. EYT’den emekli olabiliyor muyum? İsmail P.

Cevap: Eylül 1999 öncesi sigorta girişlisiniz. Prim gün sayınız EYT’den yararlanmak için tutuyor. Ancak hizmet yılınızın 25 yıl olması gerekiyor. Sizin hizmet yılınız 23 yıl, iki yıl eksiğiniz var. Bu 2 yılı doldurduğunuzda, 2024’de EYT’den yararlanıp emekli olabileceksiniz.

HEMEN EMEKLİ OLABİLECEKSİNİZ

Soru: 4/A SGK’lı işe başlangıç tarihim, 6.10.1994 ve 28 yıl 1 ay 10 gün sigortalılık sürem var. Prim ödeme gün sayım da 6.834 gün. E-devlette toplam gün olarak 4/A + 4/B ikisinin toplamı olarak da 7.199 gün olarak gösteriyor. 2008 den sonraki çalışma SGK 4/A’ya göre. Emekli olabilir miyim? Mesut S.

Cevap: EYT’den yararlanmak için hem prim gün sayınız hem de hizmet yılınız yeterli. 2008’den beri de 4/A’lı olarak çalışıyorsunuz. Bu şartlarda EYT düzenlemesi çıktığında hemen emekli olabileceksiniz.