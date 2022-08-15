Vatandaşların gelecek yıla dair beklentileri: Anket sonuçları paylaşıldı...

Ipsos'un 28 ülke arasında yaptığı son araştırmaya göre Türkiye'de yaşayanların yüzde 63'ü gelecek yıl yaşam standartlarının daha da düşeceğini düşünüyor.

Araştırmaya Türkiye'den katılanların yüzde 58'i önümüzdeki yıl gerekli harcamaları yaptıktan sonra elinde kalan harcanabilir gelirin azalacağını düşünüyor. Bu oran global ortalamada yüzde 40 seviyesinde.

Sözcü'nün haberine göre önümüzdeki ay elektrik gaz gibi faturalarını ödemekte zorlanacaklarını düşünenlerin oranı da Türkiye'de yüzde 73 seviyesinde bulunuyor. Araştırmaya göre Türkiye'de insanların yüzde 80'i “gelecek yıl geçen yıl alabildiklerimi alamayacağım” diyor.

Türkiye'de vatandaşların yüzde 87'si gelecek 6 ay içinde enerji faturalarının artmasını, yüzde 88'i ise gıda fiyatlarının artmasını bekliyor.