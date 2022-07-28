Vatandaş 'kaygılı': Ahmet Hakan hangi uygulamaları yüklemişti?

Telefonunuza yüklediğiniz bir uygulama ya da kullandığınız bir sosyal medya aracında yetkilendirdiğiniz bir alt uygulama sizin adınıza üstelik hiç haberiniz olmadan faaliyet gösterebiliyor. Üstelik bunu size onaylatarak yapıyor.

Facebook ya da Twitter’a bağladığınız alt uygulamalar size kısaca adınıza yapabileceklerini gösteriyor ve bunu onaylamanızı istiyor. Uygulamayı kullanmaya devam etmek istiyorsanız, onaylıyorsunuz.

Farkında olmayabilirsiniz ama onaylıyorsunuz!

Uygulamalar, arkadaş listenizi ya da durum mesajlarınızı görme yetkisini sizden alabildiği gibi, adınıza mesaj yayınlama hakkı da isteyebiliyor. Örneğin bir medya kuruluşunun uygulamasını yüklediyseniz, bu uygulama sizden “okuduğunuz makaleleri arkadaşlarınızla otomatik olarak paylaşmak” için yetki alabiliyor.

Genellikle, “amaca uygunluk” garantisi veriliyor ama elbette bu kriterin otomatik bir süzgeci yok!

Üstelik, her biri büyücek bir tekel haline gelmiş sosyal medya platformları bu kapıyı daha en başta kullanıcı sözleşmesinin içinde ardına kadar açıyor. Facebook, Instagram ve Whatsapp uygulamalarının kullanıcı sözleşmesiyle onaylattığı haklar uzun süredi tartışılıyor.

Son olarak Ahmet Hakan’ın başına gelenler bu açıdan çarpıcı.

Önce Hakan’ın Twitter’da beğendiği bir görüntülü mesaj gündeme düştü. Ahmet Hakan, 2021 yılında yayınlanmış pornografik kısa videonun eklendiği bir mesaja “beğeni atmıştı!”

Ahmet Hakan’ın twitter hesabı hemen ardından kendisi tarafından erişime kapatıldı ve yaptığı “temizlik” sonrasında tekrar izlenebilir hale geldi. Hakan, bu sırada yaşananları köşesinde yazdığı bir notla paylaştı.

Bunu hangi uygulama yaptı?

Buna göre Ahmet Hakan, yüklediği uygulamaların kurbanı olmuştu. Kendisi hiç farkında bile değilken twitterda onun adına beğeniler yapılmıştı. Söylediğine göre Ahmet Hakan hem twitter hesabında bir temizlik yaptı hem de bu tür uygulamalardan kurtuldu. Öte yandan Ahmet Hakan kendisine zarar vermiş olan bu uygulamalar hakkında bir bilgi vermedi.

Bu olay, kullanıcıdan aldığı yetkiyle, ondan habersiz girişler yapan uygulamalar konusunun tekrar gündemimize girmesi, insanların “acaba benim yüklediklerim bana neler yapıyor olabilir” diyerek bir kendi durumlarını yoklamaları açısından yararlı oldu.

Öte yandan, hangi uygulamanın (elbette ondan habersiz ve onu kandırarak) pornografik görüntülü tweeti Ahmet Hakan adına beğenme cüreti gösterdiği merak ediliyor.