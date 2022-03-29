Vatandaş bakıp bakıp geçiyor: Biberler 30TL, Taze fasulye 50 TL, Domates 25 TL

Türkiye’de gıda fiyatlarındaki kriz derinleşerek devam ediyor. Kur farkı, enflasyon baskısı ve son olarak da Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte içinden çıkılmaz bir hale gelen gıda fiyatları gün geçtikçe yükselmeye devam ediyor.

Girdi maliyetlerinin artmasıyla birlikte tarımda üretim düşerken, ihraç malların fiyatları da kur farkı nedeniyle ateş pahası.

Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe zamları, elektrik ve doğalgaz takip ederken tüm bu zamlar üreticiden, nakliyeciye, nakliyeden satıcıya zincirin tüm halkasını etkilemeye devam ediyor.

Gıda fiyatlarına yansıyan zamlarla birlikte ise vatandaş karnını zor doyurur duruma geldi. Ekmek, un, yağ fiyatları bir yana sebze fiyatları da yanına yaklaşılamaz seviyelere geldi.

Son zamlarla birlikte;

Biberler 30 TL

Taze fasulye 50 TL ve

Domates 25 TL’den satılıyor.