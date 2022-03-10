Varlık Fonu'ndan kamu bankalarına 51,5 milyarlık sermaye

Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF) dün yapılan açıklamada kamu bankalarına 51,5 milyar lira sermaye desteği sağlandığı bildirildi. Açıklamada, gereken parasal kaynağın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca "ikrazen ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılandığı" belirtiliyor.

Açıklamadan da anlaşıldığı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraç edip kamu bankalarına satacak, elde edeceği geliri sermaye artışı olarak bankalara verecek ve böylece bankaların sermayeleri artmış olacak.

Kamu bankalarının daha önceki sermaye artışlarında da bu yöntem izlenmişti.

TVF 9 Şubat 2022 günü kamu ve katılım bankalarına sermaye desteği sağlanacağını, gelişme sağlandıkça kamuoyuyla paylaşılacağı bildirmişti.

Kamu bankalarının sermayeleri, “küresel piyasadaki dalgalanmalara karşı daha güçlü hale gelmeleri, büyüme stratejilerini sürdürmeleri ve aralarındaki sinerjinin artırılması…” amacıyla artırılıyor.

TVF açıklaması şöyle:

"TVF’den güçlü sermaye desteği- 9 Mart 2022

Türkiye Varlık Fonu tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye çekirdek sermaye desteği; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’ye ise sermaye benzeri kredi verilmesi süreci başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 51,5 milyar TL tutarındaki sermaye enjeksiyonu, Türkiye ekonomisine olan inancımızı gösterirken, kamu bankalarımızın yatırımları destekleyecek yeni kaynaklara erişimini sağlamıştır.

Yapılan işlemler neticesinde TVF ve TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu (PDİF) tarafından kamu bankalarına sağlanan sermaye ile sermaye benzeri kredi tutarları aşağıdaki gibidir:

Güçlü sermaye desteğiyle birlikte TVF’nin Türkiye Halk Bankası A.Ş.’deki ortaklık payı yüzde 75,3’ten yüzde 87,7’ye; Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O’daki ortaklık payı ise yüzde 35,9’dan yüzde 64,8’e yükselmiştir.

TVF’nin finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda atılan bu önemli adımla bankaların sermaye rasyoları ve likidite yapıları güçlendirilmiştir. Böylece küresel piyasalarda oluşan risk ve dalgalanmaların kamu ve katılım bankaları üzerindeki etkileri azaltılırken, katılım bankalarının reel sektörü destekleme imkanları artırılarak daha güçlü ve dinamik bir hale getirilmesi sağlanmış olacaktır. Kamu ve katılım bankalarını desteklemeye devam etmek TVF'nin öncelikleri arasında yer almayı sürdürecektir.

Söz konusu işlemlerin finansmanı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikrazen ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılanmıştır."