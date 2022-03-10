Varlık Fonu'ndan kamu bankalarına 51,5 milyarlık sermaye

Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF) dün yapılan açıklamada kamu bankalarına 51,5 milyar lira sermaye desteği sağlandığı bildirildi. Açıklamada, gereken parasal kaynağın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca "ikrazen ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılandığı" belirtiliyor.
Açıklamadan da anlaşıldığı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraç edip kamu bankalarına satacak, elde edeceği geliri sermaye artışı olarak bankalara verecek ve böylece bankaların sermayeleri artmış olacak.
Kamu bankalarının daha önceki sermaye artışlarında da bu yöntem izlenmişti.
TVF 9 Şubat 2022 günü kamu ve katılım bankalarına sermaye desteği sağlanacağını, gelişme sağlandıkça kamuoyuyla paylaşılacağı bildirmişti.
Kamu bankalarının sermayeleri, “küresel piyasadaki dalgalanmalara karşı daha güçlü hale gelmeleri, büyüme stratejilerini sürdürmeleri ve aralarındaki sinerjinin artırılması…” amacıyla artırılıyor.
TVF açıklaması şöyle: