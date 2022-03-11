Varlık Fonu tepkisi: 'Hortumladıkları millete yük oldu'

Türkiye Varlık Fonu ile LYY Telekomünikasyon AŞ arasında Türk Telekom'un toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak için Pay Satın Alım Sözleşmesi imzalandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de sosyal medya hesabından satın alma işlemine tepki gösterdi.

'Hortumladıkları millete yük oldu'

Özel, "Türkiye Varlık Fonu milletin ocağına incir ağacı dikmek için kurulmuş! 2005'te devletin olan Türk Telekom 16 yıl sonra yeniden devletin! Arada Hariri ailesini zengin etti! Hortumladıkları millete yük oldu! Yetmedi milletin kasasından 25 milyar TL daha çıktı! Ne hikaye ama!" ifadelerine yer verdi.