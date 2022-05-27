Varank: Uzay bir lüks değil

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a Türkiye’nin ekonomisindeki durum üzerinden “Uzaya gitmek lüks değil mi?” diye soruldu. Varank, uzayın lüks olmadığını söylerken “Uzay alanında yetişmiş gençler var, bu adımları atmazsak ben onlara ne alternatif sunacağım? Muhtarlara özel kalem mi yapacağım?” dedi.

Hürriyet’ten Hande Fırat, Varank ile Türkiye’nin bir vatandaşını uzaya gönderme projesi hakkında konuştu.

Varank’ın gönderilecek kişinin özelliklerini şöyle anlattı:

Genç ve dinamik olmalı. 10 yıl mecburi hizmeti olacak. Türkiye’de konferanslar verecek. Uzay İstasyonu’nda bilimsel çalışmalar, deneyler yapacak. Buna uygun bir üniversiteden mezun olmalı. Sağlık şartları önemli. Tansiyonu olmayacak, örneğin ameliyat geçirmemiş olacak. Psikolojik testten geçecek. Uzaya gitmeden önce yaklaşık 8 aylık bir eğitim alacak.

Kendisinin klostrofobisi olmasından dolayı uzaya gidemeyeceğini söyleyen Varank, “Ekonomi bu haldeyken uzaya gitmek lüks değil mi?” sorusunu şöyle yanıtlandırdı:

Uzay bir lüks değil. Yarış hatta artık savaş. Rusya, Ukrayna’nın altyapısını vurunca Elon Musk’ın uyduları ile Ukrayna harekete geçebildi. Artık dünyada etki oluşturmak uzaydan geçiyor. Hindistan’ın kişi başına düşen milli geliri 1900 dolar ama uzay çalışmalarında öndeler.

Uzay alanında yetişmiş gençler var, bu adımları atmazsak ben onlara ne alternatif sunacağım? Muhtarlara özel kalem mi yapacağım? Sonraki hedeflerimiz aya insansız hava aracı göndermek, tüm uydu kabiliyetini tek elde toplamak, en büyük gözlemevini kurmak.