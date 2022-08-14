Varank: 'Samanyolu Galaksisi' dediğimizde muhalefetin aklına saman geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘Dünyada tahıl krizi var, milyonlarca aç kalabilir. Bu işe çareyi kim bulabilir? Bu dalgalı denizde Türkiye Cumhuriyeti gemisini kim idare edebilir?' denildiğinde muhalefet partilerinin temsilcilerinin dahi aklına AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geldiğini iddia etti.

'Bu dalgalı denizde ancak Erdoğan yönetebilir'

Dünyanın bir türbülanstan geçtiğini söyleyen Varank, "Dünya dalgalı deniz halinde, ülkeler gemilerin pusulalarını nereye çevireceklerini bilmez halde bir uluslararası siyaset yaşıyoruz. Yeri geliyor Karadeniz'de savaştan bahsediyorlar, yeri geliyor Çin ve Tayvan arasında birilerinin kaşıdığı konular acaba dünya ekonomisini nasıl etkileyecek, bunları tartışıyoruz. 'Bu dalgalı denizde Türkiye Cumhuriyeti gemisini kim idare edebilir, kim en güzel şekilde bu gemiye kaptanlık yapabilir?' diye sorduğunuzda sadece teşkilatlarımız değil, yüzde 51, 52 bize oy veren vatandaşlarımız değil, emin olun muhalefet partilerinin de temsilcileri ne diyorlar biliyor musunuz? 'Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bu tecrübeye sahip lider yok. Bu dalgalı denizde bu gemiyi ancak Recep Tayyip Erdoğan en güzel şekilde yönetebilir.' diyorlar" ifadelerini kullandı.

'İşte böyle vizyonsuz bir muhalefet'

Türkiye'nin 29 Ekim'de otomobil fabrikası açacağını söyleyen Varank, "Araçlarımız seri üretim bandından inmeye başlayacaklar. Biz diyoruz ki uzayda bir yarış var, Türkiye asla bu yarıştan geri kalmamalı. Eğer Türkiye'nin geleceğini ipotek altında bırakmak istemiyorsak, mutlaka uzay çalışması yapmalıyız" dedi.

Muhalefet partilerini hedef alan Varank "Çocuklarımız Samanyolu Galaksisi'ni araştırarak geleceğe dair planlar yapmalılar. Biz Samanyolu Galaksisi dediğimizde muhalefetin aklına ne geliyor biliyor musunuz? Sadece saman geliyor. İşte böyle vizyonsuz bir muhalefetin bu ülkeye vereceği hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.