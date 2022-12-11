Varank ile CHP'li patron vekil arasında 'yatırım teşviki' atışması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerine milletvekillerinin görüş ve eleştirilerini yanıtladı.

Muhalefetin "teşvikler ve destekler yandaşlara gidiyor ya da hiçbir işe yaramıyor" şeklindeki eleştirilerinin "içi boş eleştiriler" olduğunu ileri süren Varank, CHP milletvekili Tahsin Tarhan'ın firmasının bakanlıktan geçen sene 100 milyon liralık yatırım teşvik belgesi verildiğini söyledi.

Varank "otomotiv sektöründe faaliyet gösteren başarılı bir şirket" diye nitelediği firmanın, AKP iktidarı döneminde yatırımlarını büyüttüğünü, Avrupa ve Ortadoğu'da bilinen bir marka haline geldiğini kaydetti.

Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı firma geçtiğimiz sene Bakanlığımızdan yeni yatırım için 100 milyon liralık yatırım teşvik belgesi aldı. Türkiye ekonomisine, AK Parti iktidarına güvenip yeni yatırımlar yapan böyle firmaları elbette destekleyeceğiz. Bu firmanın sahibi CHP Milletvekili Sayın Tahsin Tarhan. Kendisine yatırımları için çok teşekkür ediyorum. Bakanlığımızdan 100 milyon liralık teşvik belgesi alan CHP Milletvekili Sayın Tahsin Tarhan da mı yandaş? Son 4 yılda, 18 CHP'li belediye için 29 teşvik belgesi düzenledik. Bunlardan altısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gitti. O da mı yandaş? Ülkemizde yatırım yapan, taş üstüne taş koyan kim varsa ayrım yapmadan destekledik, desteklemeye devam edeceğiz."

Tarhan'dan yanıt: 'Yandaş firmaları da açıklasın'

Varank'ın kendisine sataştığı gerekçesiyle söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Sanayi Bakanı benim şirketimin 100 milyon teşvik belgesi aldığını açıkladı. Hiç gocunmadım. Türkiye'nin en önemli kuruluşlarından birinin sahibiyim. Dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan, vergisini ödeyen, sizin yönetiminiz tarafından da plaket alan, vergi rekortmenleri arasına giren aynı zamanda sizin döneminizde Milli Eğitim'e bir okul yapıp bağışlayan bir iş insanıyım. Bir teşvik belgesini sanki devletin bütçesinden haraç veriyormuş gibi burada anlatarak firmada çalışan yüzlerce kişinin ekmeğiyle oynamıştır. O fabrika benim değildir, çalışanların ve Türk milletinindir. Eğer bakan samimiyse ticari ahlaka uyuyorsa teşvik verdiği bütün firmaları açıklasın. Yandaş firmaları da açıklasın. Her fırsatta Cumhuriyet Halk Partisi’ni milli otomobile karşıymış gibi Hitler gibi düşman yaratıp buradan yandaş toplamaya çalışan bakana biz şunu soruyoruz: ’47 milyon euro nerede?’”

Varank: Resmi Gazete'de yayınlanıyor, gizli bir şey yok

Bakan Varank da kendisine sataşma olduğu gerekçesiyle Tarhan’ın ardından söz aldı. Varank şunları kaydetti:

“Çok teşekkür ediyorum Tahsin Tarhan’a, yaptığı yatırım içinde çok teşekkür ediyorum. Biz bunu yüzlerce kez açıkladık. Devletin verdiği teşvikler zaten Resmi Gazete de yayınlanıyor, gizli bir şey yok. Madem teşvik almakta bir şey yok bizim Kültür Turizm Bakanımıza niye saatlerce yüklendiniz? Sizin farkınız şu: siz hiçbir yanlış olmayan yerden dedikoduyla siyaset üretmeye çalışıyorsunuz. Bizim farkımız bu ülkede taş üstüne taş koyana destek olmak. Bizde kimsenin siyasi görüşüne bakmadan herkese destek veriyoruz. O kadar şeffafız ki Resmi Gazete’de hepsi yayınlanıyor.”