Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın iştiraki olan Delta V Uzay Teknolojileri AŞ'nin geliştirdiği SORS'un fırlatma testleri için Sinop Test Merkezi'ni ziyaret etti.

Varank burada yaptığı açıklamada "Milli Uzay Programı"nın hedeflerinden birinin 2023'te Ay'a sert iniş gerçekleştirmek olduğunu anımsatarak, "Şu anda uzay aracımızın tasarımına başladık" dedi.

Sinop'ta Delta V tarafından yapılan testler konusunda bilgi veren Varank, "Buradaki nihai hedef hibrit motorlu roketlerle beraber 100 kilometre dediğimiz uzay sınırını aşabilmek" ifadesini kullandı.

Varank, yabancı bir firmanın (Virgin Galactic) hibrit motorlar kullanarak yakın zamanda uzayda seyahat gerçekleştirdiğini belirterek, "İşte bu motoru biz test edebilirsek uzayda buna bir tarihçe kazandırabilirsek bu hibrit motorlarla uzay alanında önemli bir açılım yakalamış olacağız. Bu alanda Türkiye bir adım öne çıkmış olacak" diye konuştu.

"Ay Görevi" için yürütülen çalışmaların başarıyla ilerlediğini söyleyen Varank, "Adım adım Ay'a yaklaşıyoruz. Ay misyonundaki hedeflerimize yaklaşıyoruz" dedi.

Uzaya insan göndermek konusunda da süreci hızlandıracaklarını söyleyen Varank, bu göreve duyulan ilginin farkında olduklarını dile getirdi.

SORS'un fırlatma testi yapıldı. Sonda roketi, Sinop'ta yapılan testi başarıyla geçti.