VAR kayıtlarında gelen WhatsApp bildirim sesinin sırrı çözüldü

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor- Galatasaray karşılaşmasında iptal olan golle ilgili yayınlanan VAR kayıtlarında tartışma yaratan bir konu daha ortaya çıktı. VAR kayıtlarında hakem ile VAR'ların konuşması esnasında arka plandan WhatsApp bildirim sesinin gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Paylaşılan VAR kayıtları videosunda net bir şekilde duyulan bu ses, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.

Whatsapp bildirim sesi akılları karıştırdı

VAR kayıtlarında hakem ile VAR'ların konuşması esnasında arka plandan WhatsApp bildirim sesinin gelmesi dikkat çekti. Paylaşılan VAR kayıtları videosunun 62. saniyesinde net bir şekilde duyulan bu ses, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.

Yayıncı kuruluştan açıklama geldi

Akılları karıştıran bildirim sesiyle alakalı açıklama yapan yayıncı kuruluş, VAR odasındaki tek bilgisayarın TFF'ye VAR konusunda hizmet veren şirketin çalışanına ait olduğu, hakemlerin ise önlerinde sadece monitör olduğunu belirtti. Yayıncı kuruluş, WhatsApp sesinin kendilerinden kaynakladığını açıkladı.