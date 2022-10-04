VAR hakemlerinin maaşı ortaya çıktı: İşte maç başına kazandıkları ücret

Süper Lig'in masa başındaki hakemlerinin kazançları ortaya çıktı. VAR ve AVAR olarak görev yapan deneyimli hakemler arasında en çok kazanan isim Alper Ulusoy oldu.

Sabit maaşı 10 bin lira

Ajansspor'un haberine göre, VAR hakemleri sabit bir maaşın yanı sıra görev aldıkları her maçta da para alıyor. Bu para Süper Lig ve 1. Lig'de değiştiği gibi VAR veya AVAR olmasına göre de değişiklik gösteriyor.

VAR'da görevli hakemin sabit maaşı 10 bin lira. AVAR olduğunda ise 5 bin lira kazanıyor. 1. Lig'de VAR ücreti 6 bin 800, AVAR ücretiyse 3 bin 600 lira.

En çok kazanan Alper Ulusoy

30 Temmuz 2022'de Süper Kupa finaliyle başlayan 2022-23 sezonunda masa başında görev alan 11 hakem içinde en çok parayı Alper Ulusoy kazandı. Yeşil sahaların eski hakemi, 13'i VAR, 7'si de AVAR'da olmak üzere toplam 20 maçta 171 bin 200 lira kazandı.

İki aylık sabit maaşla birlikte toplam kazancı 189 bin lira oldu. Ulusoy'u 167 bin lirayla Serkan Tokat ve 160 bin liralık gelirle de Hakan Ceylan takip etti. 139 bin 200 liralık gelirle en az kazanan VAR ise Emre Malok oldu.