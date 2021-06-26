Van'ın ilk semt evi açıldı

Van merkez İpekyolu İlçesi'nde kentin ilk semt evi açıldı. Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde bulunan semt evi açılışında mahalle halkı da ilgi gösterdi.

Açılışta yapılan konuşmalarda, semt evinin aydınlanma ve dayanışma merkezi olarak emekçilerin evi olduğu vurgulandı. Çocuklar, kadınlar, gençler için gerçekleştirilecek atölyeler hakkında bilgi verildi.

Ülkeye bakılınca görülen karanlığı dağıtmanın yolunun örgütlülük ve dayanışmadan geçtiği ifade edilirken, açılışa katılanlar Türkiye Komünist Partisi (TKP) gönüllüsü olmaya davet edildi.

TKP'nin çağrısıyla ülke genelinde kurulmaya başlayan ve mahallelerde dayanışmayı, birlikte mücadeleyi esas alan semt evlerinin açılışları ülkenin dört bir yanında sürüyor.

Çocuklar, kadınlar, gençler için atölyeler düzenlenecek