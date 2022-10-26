Van'daki tekne faciasının tutuklu sanığı Medeni Akbaş'a hapis cezası

Van'da 2 yıl önce göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 61 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin dava Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davanın karar duruşmasında, tutuklu yargılanan Medeni Akbaş cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, sanık avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Akbaş, suçsuz olduğunu ileri sürerek tahliyesini talep etti.

Avukatların da savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti Medeni Akbaş'a, "olası kastla adam öldürme" suçundan 60 kez 16 yıl 8 ay, "çocuğa karşı olası kastla adam öldürme" suçundan 25 yıl, "göçmen kaçakçılığı" suçundan da 8 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Diğer 10 sanık hakkında da beraat kararı verildi.

Teknenin kaptanı olduğu ileri sürülen ancak olaydan sonra canlı ya da ölü olarak bulunamayan sanık Servet Akbaş hakkındaki dosya tefrik edildi. (AA)