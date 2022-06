Van'daki görüntüler sonrası aile konuştu: Darp edildik

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç (Xaşkan) Mahallesi’nde bir kişiyi gözaltına almak için giden askerlerin havaya ateş açtığı görüntüler büyük tepki yaratmıştı. Sersul mezrasında yaşayan Atlı ailesinin evine 20 Haziran’da baskın düzenleyen askerler, Mehmet Emin Atlı adlı kişiyi gözaltına aldı. Askerler baskın sırasında dakikalarca havaya ateş açarak, kadınları darp etti.

Askerler tarafından darp edildiklerini belirten Atlı ailesi, baskın sırasında yaşananları Mezopotamya Ajansı’na anlattı.



Sırtındaki kitle nedeniyle kısa bir süre önce ameliyat olduğunu aktaran Atlı’nın kızı Ayten Atlı, evlerine saat 06.00’da baskın düzenlendiğini ve bu sırada darp edildiklerini aktardı. Askerin sesine uyandığını ve bunun üzerine dışarıya çıktığını belirten Atlı, “Evimizin önünde yüzlerce asker gördüm. Askerlere neden geldiklerini sordum. Askerler de ‘evi arayacağız’ dediler. Ev arama izinlerini göstermelerini söylediğim için beni itemeye başladı. Bu duruma tepki göstererek, ameliyatlı olduğumu söyledim. Bu durumu anlatmama rağmen beni iterek, merdivenlerden düşürdüler. Yere düştükten sonra kalkamadım. Bu darp nedeniyle belimde ağrı ve şişkinlik oluştu” diye konuştu. Atlı, “Silahlarla dakikalarca havaya ateş açtılar. O kadar çaresiz bir durumdu ki kaçabilecek bir yer bulamadık” dedi.

'Sürekli askerlerin gözetimindeyiz'

Mahallelerinin sürekli askerlerin gözetiminde olduğunu kaydeden Atlı, Kürt oldukları için böylesi bir muameleyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Atlı, “Gözaltı için gelmedikleri o kadar çok belli oluyordu ki. Sanki intikam almaya gelmişlerdi. Beni ve annemi dakikalarca darp ettiler. Bizi en çok darp eden Uzman Çavuş Mehmet K.’ydi. Bu kişi hakkında şikayette bulunacağız. Burada açık bir şekilde ırkçılık var. Bu şekilde baskı yapmaya devam ederlerse buralardan göç etmek zorunda kalacağız. Çünkü can güvenliğimiz yok. Her an bir şeyler olacak diye çok korkuyoruz” diye konuştu.

Yaşananların cezasız kalmaması için herkesin bu durum tepki göstermesi gerektiğini vurgulayan Atlı, “Bize yıllardır zulüm ediyorlar. Eskiden bir kanıtımız yoktu ama şimdi bir kanıtımız var. Evimizin önünde askerlerce darp edildik. Bu darp Kürt olduğumuz için değilse nedir peki? Adalet istiyoruz. Bu yüzden herkesin bu konuya dahil olması ve yanımızda durmaları gerekiyor” çağrısı yaptı.



Altı’nın eşi Dilber Atlı ise askerlerin kendilerini dakikalarca darp ettiğini söyledi. Askerlerin ayağına tekme attığını ve yere düştüğünü aktaran Atlı, şunları söyledi: “Yere düştükten sonra da darp etmeye devam ettiler. Eşimi darp ederek arabaya bindirmeye çalıştılar. Bu duruma tepki gösterdiğim için silah sıkmaya başladılar. Hala bacağımda tekme izleri ve morluklar var. Çocuklarımızın psikolojisi bozuldu. Zulüm ve hakarete uğradık. Devletin askeri nasıl böyle bir şey yapabilir? Hak, hukuk diye bir şey bırakmadılar. Askerlerin görevi insanları zulüm etmek mi? Bu durum kabul etmiyoruz ve gerekli yerlere başvuracağız. Bu zulmü bize yapanların hukuk önünde hesap vermesini istiyoruz."