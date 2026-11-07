Van'da tır ile minibüs çarpıştı: 9 ölü, 5 yaralı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 07.11.2026 , 22:52 Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 , 22:55
Van-Özalp karayolunda tır ile minibüsün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Van Valisi Ozan Balcı'nın aktardığına göre, karayolunun 49. kilometresinde saat 19.30 sıralarında yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır ile İran plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle minibüs hurdaya döndü.
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede kazada 5'i kadın, 4'ü erkek olmak üzere toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada hayatını kaybedenlerin 9’un da İran uyruklu olduğu öğrenildi.
Kazada yaralanan 3'ü kadın, 2'si erkek 5 kişiyse olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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