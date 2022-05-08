Van'da Mayıs ayı kar yağışı: Araçlar yolda kaldı

Havaların aniden soğumasından dolayı Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle 7 Mayıs günü Güzeldere Geçidi'nde araçlar mahsur kaldı.

Van-Hakkari kara yolundan bulunan 2 bin 730 rakımdaki Güzeldere Geçidi'nde etkili olan kar yağışın nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Rudaw Haber'e göre Karayolları ekipleri kapanan yolu açmak için bölgede çalışma başlattı.

Başkale Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, "Güzeldere Geçidi kar ve tipi nedeniyle 7 Mayıs günü saat 18.45 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır. Kesintisiz ulaşım için çalışmalar aralıksız devam ediyor, yol açılınca trafik tekrar sağlanacaktır" denildi. Mayıs ayında yağan kar nedeniyle yolda mahsur kalan yolcular yapılan çalışmalardan sonra tekrar trafiğe açılınca yola devam ettiler.