Van'da kum ocağında göçük: Bir çocuk ağır yaralı

Van'da kum ocağında meydana gelen göçük sırasında kum yığını altında kalan bir çocuk iş makinesiyle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi

Van'ın Erciş ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Işıklı Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre, iş makinesiyle yapılan çalışma sırasında kum ocağında çökme meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, olay sırasında bölgeden geçen bir çocuk kum yığını altında kaldı. Mahalle halkı çocuğu çıkarmak için çalışırken iş makinesi de kullanıma sokuldu.

Ekipler ve bölge halkının çalışmasıyla çocuk ağır yaralı olarak kum altından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı çocuk, tedavisi için Erciş Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.