Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 12 ölü, 20 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Van'ın Muradiye ilçesinde  Yumaklı Mahallesi yakınlarında içinde göçmenlerin bulunduğu 65 ER 186 plakalı minibüs, belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

AA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devrildikten sonra alev alan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen minibüste bulunan 12 kişi yaşamını yitirdi.

Yaralanan 20 kişi, müdahalenin ardından ambulanslarla Van, Erciş ve Muradiye'deki hastanelere kaldırıldı. Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

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