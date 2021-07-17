Van'da eylem ve etkinlik yasağı bir kez daha uzatıldı

Van Valiliği gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasağını 15 gün süreyle uzattı.

Haber Merkezi

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"Van ili coğrafi sınırları içerisinde 18 Temmuz tarihinden geçerli 01 Ağustos tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanun'un 17. Maddesi'ne istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."

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