Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Valiliğin açıklaması şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Van'da eylem ve etkinlik yasağı bir kez daha uzatıldı
Van Valiliği gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasağını 15 gün süreyle uzattı.
Haber Merkezi
Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Valiliğin açıklaması şöyle: