Van'da deprem

AFAD'ın aktardığı veriye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 09.02'de 4.4 büyüklüğünde ve 6.95 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Depremde can ve mal kaybının yaşanıp yaşanmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.